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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Лист, який коштував життя сину Соболєва: журналіст розкрив скандальні деталі

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      Журналіст заявив про зв'язки підозрюваного в організації замаху на Соболєва з ГПУ / фото з соцмереж

      Журналіст Володимир Бойко переконаний, що обстріл автомобіля донецького бізнесмена та депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва – очікувана подія. При цьому, за його словами, "вартість" життя дитини Соболєва становить 750 тисяч доларів.

      Саме три чверті мільйона доларів не поділили бізнесмен та суддя з Донецька Артур Ємельянов, пише Володимир Бойко.

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      Те, що Соболеву жити недовго я зрозумів 15 листопада 2019 року, коли побачив Ємельянова в автомобілі, припаркованому біля ГПУ. Я спостерігав за ним через інформацію про те, що він домовився з першим заступником генпрокурора Віталієм Каськом закрити кримінальне провадження, яке розслідувалось ГПУ щодо викраденням у Словаччині бізнесмена Максима Слуцького та замаху на викрадення бізнесмена Владислава Ізраіліта,
      – заявив Володимир Бойко.

      За його словами, під час зустрічі вдалося домовитися, що Касько відправить об'єднану справу з Генпрокуратури у ГУ Нацполіції у Київській області, де провадження, яке розслідувалось за фактом викрадення Слуцького й замаху на викрадення Ізраіліта, буде закрито.

      "15 листопада 2019 року Ємельянов відвідав Генеральну прокуратуру, а вже 18 листопада в ГПУ надійшов лист за підписом начальника Головного слідчого управління поліції України Максима Цуцкірідзе з проханням направити "справу Ємельянова" у поліцію Київської області", – розповідає журналіст.

      Втім, як стверджує Бойко, цей лист опинився у його розпоряджені. Раніше, до замаху, він навіть намагався "продати" його Каську, але не за гроші, а з припинення поборів зі спортсменів парашутистів. Зокрема, розслідувати діяльність прокурора Романа Говди, який допоміг організувати корупційні схеми.

      Доки цього не зроблено, я буду публікувати по 5 сторінок зі "справи Ємельянова»" через день, чергуючи розповідь про витівки екссудді Ємельянова з публікацією матеріалів щодо бойфренда Говди Євгенія Бамбізова. Подивимось, хто перший накладе на себе руки – Касько чи Говда,
      – заявив Володимир Бойко.

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      До свого посту журналіст прикріпив лист Максима Цуцкірідзе до Віталія Каська, який, за його словами, і коштував життя трирічному сину Соболєва.


      Лист Максима Цуцкірідзе

      Що відомо про замах на Соболєва?

      У Києві невідомі відкрили вогонь по позашляховику Range Rover чорного кольору. У цей момент у машині перебувала дитина. На жаль, від отриманих травм вона загинула на місці.

      Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської, а це самісінький центр столиці. Через стрілянину поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

      За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

      За кермом автомобіля, по якому стріляли на вулиці Льва Толстого в Києві, перебував ресторатор і депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв.

      За словами самого депутата, він від'їхав від ресторану "Маріо" зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл. Після цього, відразу почала кричати його дружина. На задньому сидінні знаходився малолітній син депутата – Олександр.

      Чоловік вибіг з дитиною на руках з машини і почав кричати про допомогу. На місце приїхали медики, вони завантажили малюка з вогнепальним пораненням голови у "швидку", але, на жаль, він помер по дорозі у лікарню.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Замах на Соболєва ГПУ Віталій Касько
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