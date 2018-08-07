Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування

Україні загрожує спалах однієї з найважчих захворювань харчового походження – лістеріозу, адже хвороба може суттєво нашкодити здоров'ю людини, тварин та може призвести навіть до смерті. Журналісти 24 Каналу зібрали інформацію про захворювання та як від нього вберегтись.

Звідки лістеріоз взявся в Україні?

Лістеріоз – хвороба доволі рідкісна, але вона дуже небезпечна через високу смертність. Зараження найчастіше відбувається через їжу – через інфекцію страждає центральна нервова система, у групі ризику перебувають люди похилого віку зі слабким імунітетом, вагітні та діти.

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Спалахи лістеріозу були зареєстровані в Австрії, Данії, Фінляндії, Швеції та Великобританії. Інфекція потрапила до країн через завезену з Угорщини морожену кукурудзу. Там лістеріоз забрав вже 10 життів. Зараз цю продукцію активно вилучають з продажу в Україні.

Що таке лістеріоз? Це інфекційна хвороба тварин і людини, яку спричинюють види роду Listeria. Тварини можуть підхопити інфекцію через корм, зокрема, силос. А от люди можуть заразитись через споживання овочів та продуктів тваринництва.

Бактерія ще й небезпечна через те, що вона може виживати і розмножуватися при низьких температурах. Вона може міститись у продуктах з тривалим терміном зберігання у холодильнику, у м'ясній і молочній продукції, готових салатах, свіжих овочах та фруктах і продуктах, які споживають без подальшої обробки.

Збудником смертельної інфекції є види роду Лістерія

Збудник інфекції потрапляє до організму через слизові травного тракту, органи дихання, очі, статеві органи, шкіру та через плаценту вагітної.

Через кров та лімфу мікроби потрапляють у печінку, селезінку, лімфатичні вузли, нирки тощо. Там вони розмножуються з утворенням гранульом.

Лістеріоз: симптоми

Симптоми лістеріозу дуже схожі на звичайне харчове отруєння. Інкубаційний період складає від кількох днів до кількох тижнів, іноді – кілька місяців.

- дрібні висипання на шкірі;

- невеликі сірувато-білі гранульоми на слизовій рота, глотки, стравоходу;

- діарея і блювота;

- гарячка;

- біль у животі та здуття;

- головний біль;

- відсутність апетиту;

- розлади дихання;

- напади ціанозу (синюшний колір шкіри або слизових оболонок);

- тахікардія (прискорене серцебиття);

- кров у випорожненнях;

- можливі симптоми пневмонії;

- збільшення лімфатичних вузлів, печінки, селезінки.

При ураженні нервової системи стан нагадує симптоми енцефаліту чи гнійного менінгіту: біль в очах, порушення зору, блювота, біль у м'язах і суглобах, втрата свідомості, судоми, галюцинації, кома.

Лістеріоз в Україні: основні симптоми

Лікування лістеріозу

Для виявлення хвороби необхідне проведення диференціальної діагностики – аналізи крові, сечі, випорожнень та мазки зі слизових оболонок.

Також застосовують метод Полімеразної ланцюгової реакції та серологічну діагностику (дослідження властивостей сироватки крові та їх змін під час захворювань).

Якщо вдається діагностувати лістеріоз на ранніх стадіях – його можна успішно вилікувати. А от для лікування важких симптомів, зокрема, симптомів менінгіту, використовують антибіотики, сольові розчини.

Лістеріоз під час вагітності змушує до радикальних дій – негайний прийом антибіотиків допоможе запобігти інфікуванню плода або новонародженого малюка.

Профілактика лістеріозу

Оскільки основна причина захворювання – забруднені продукти, то важливо ретельно мити овочі і фрукти, медики навіть рекомендують обдавати їх окропом. Їжу краще вживати після теплової обробки.

Також варто виключити з раціону харчування термічно не оброблені, молочні і м'ясні продукти.

Щоб уникнути лістеріозу, медики рекомендують ретельно мити продукти харчування

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