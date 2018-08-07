20:10
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування

319 Читать новость на русском
Лістеріоз: профілактика, симптоми і лікування
Лістеріоз: профілактика, симптоми і лікування / 24 Канал

Україні загрожує спалах однієї з найважчих захворювань харчового походження – лістеріозу, адже хвороба може суттєво нашкодити здоров'ю людини, тварин та може призвести навіть до смерті. Журналісти 24 Каналу зібрали інформацію про захворювання та як від нього вберегтись.

Звідки лістеріоз взявся в Україні?

Лістеріоз – хвороба доволі рідкісна, але вона дуже небезпечна через високу смертність. Зараження найчастіше відбувається через їжу – через інфекцію страждає центральна нервова система, у групі ризику перебувають люди похилого віку зі слабким імунітетом, вагітні та діти.

Читайте також: Харчове отруєння: симптоми та перша допомога

Спалахи лістеріозу були зареєстровані в Австрії, Данії, Фінляндії, Швеції та Великобританії. Інфекція потрапила до країн через завезену з Угорщини морожену кукурудзу. Там лістеріоз забрав вже 10 життів. Зараз цю продукцію активно вилучають з продажу в Україні.

Що таке лістеріоз? Це інфекційна хвороба тварин і людини, яку спричинюють види роду Listeria. Тварини можуть підхопити інфекцію через корм, зокрема, силос. А от люди можуть заразитись через споживання овочів та продуктів тваринництва. 

Бактерія ще й небезпечна через те, що вона може виживати і розмножуватися при низьких температурах. Вона може міститись у продуктах з тривалим терміном зберігання у холодильнику, у м'ясній і молочній продукції, готових салатах, свіжих овочах та фруктах і продуктах, які споживають без подальшої обробки.

Збудником інфекції є лістерія

Збудником смертельної інфекції є види роду Лістерія

Збудник інфекції потрапляє до організму через слизові травного тракту, органи дихання, очі, статеві органи, шкіру та через плаценту вагітної. 

Через кров та лімфу мікроби потрапляють у печінку, селезінку, лімфатичні вузли, нирки тощо. Там вони розмножуються з утворенням гранульом. 

Лістеріоз: симптоми

Симптоми лістеріозу дуже схожі на звичайне харчове отруєння. Інкубаційний період складає від кількох днів до кількох тижнів, іноді – кілька місяців.

- дрібні висипання на шкірі;
- невеликі сірувато-білі гранульоми на слизовій рота, глотки, стравоходу;
- діарея і блювота;
- гарячка;
- біль у животі та здуття;
- головний біль;
- відсутність апетиту;
- розлади дихання;
- напади ціанозу (синюшний колір шкіри або слизових оболонок);
- тахікардія (прискорене серцебиття);
- кров у випорожненнях;
- можливі симптоми пневмонії;
- збільшення лімфатичних вузлів, печінки, селезінки.

При ураженні нервової системи стан нагадує симптоми енцефаліту чи гнійного менінгіту: біль в очах, порушення зору, блювота, біль у м'язах і суглобах, втрата свідомості, судоми, галюцинації, кома.

Лістеріоз в Україні: симптоми та лікування

Лістеріоз в Україні: основні симптоми

Лікування лістеріозу

Для виявлення хвороби необхідне проведення диференціальної діагностики – аналізи крові, сечі, випорожнень та мазки зі слизових оболонок. 

Також застосовують метод Полімеразної ланцюгової реакції та серологічну діагностику (дослідження властивостей сироватки крові та їх змін під час захворювань).

Якщо вдається діагностувати лістеріоз на ранніх стадіях – його можна успішно вилікувати. А от для лікування важких симптомів, зокрема, симптомів менінгіту, використовують антибіотики, сольові розчини.

Лістеріоз під час вагітності змушує до радикальних дій – негайний прийом антибіотиків допоможе запобігти інфікуванню плода або новонародженого малюка.

Профілактика лістеріозу

Оскільки основна причина захворювання – забруднені продукти, то важливо ретельно мити овочі і фрукти, медики навіть рекомендують обдавати їх окропом. Їжу краще вживати після теплової обробки.

Також варто виключити з раціону харчування термічно не оброблені, молочні і м'ясні продукти. 

Як уникнути лістеріозу

Щоб уникнути лістеріозу, медики рекомендують ретельно мити продукти харчування

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Юліана Вінтюк
Теги: Лікування Здоров'я Новини України Профілактика захворювань Медицина Вагітність і пологи Інфекція Інфографіка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
сьогодні, 20:02 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
Яніна Ткачук
Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування
сьогодні, 19:01 Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування
Юліана Вінтюк
Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сьогодні, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
сьогодні, 16:01 Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
Катерина Петренко
5 потужних природних антибіотиків
4 жовтня 2016 , 10:58 12
Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
 23 жовтня 2016 , 17:08
Як уникнути найпоширенішої хвороби печінки: поради Супрун
 30 липня , 19:21
Скільки часу людина становить небезпеку для інших, поки хворіє на вірусну інфекцію
 11 квітня , 20:16
Ветерани зможуть отримати психологічну допомогу в сімейного лікаря чи терапевта, – МОЗ
 3 травня , 19:16
Як одеські клоуни лікують важкохворих дітей сміхотерапією
 19 березня , 10:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук