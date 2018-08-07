Лістеріоз в Україні: зафіксовано перший летальний випадок

В Україні зафіксовано другий випадок захворювання на небезпечну інфекцію лістеріоз – помер чоловік.

Про це повідомили у прес-центрі Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Станом на серпень 2018 року в Україні зафіксовано 2 випадки захворювання на лістеріоз. Перший був зафіксований на Львівщині – захворіла жінка 1999 року народження на ангінозно-септичну форму лістеріозу, після лікування в стаціонарі вона одужала.

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Другий випадок – на жаль, летальний, чоловік 1949 року народження у Києві помер у липні 2018 року від лістеріозу з ураженням тканини головного мозку,

– додали у МОЗ.

У відомстві додали, що кількість хворих може збільшитися, оскільки інкубаційний період недуги становить 70 днів. В Україну бактерія потрапила в замороженій кукурудзі з Угорщини. Зараз її активно вилучають з продажу.

За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, у країнах Європи захворіли 47 осіб, з них померли 10 людей.

Що таке лістеріоз?Це інфекційна хвороба тварин та людини. Хвороба вражає центральну нервову систему, має септичні прояви або перебігає у формі безсимптомного носійства.



На шкірі з'являються дрібні висипання, на слизовій рота, глотки, стравоходу часто бувають висипання у вигляді невеликих сірувато-білих гранульом. Також з’являються гарячка, розлади дихання, напади ціанозу, тахікардія. У легенях – явища пневмонії.



Збільшені печінка, селезінка. Загальний стан нагадує сепсис. При ураженні нервової системи клініка нагадує картину гнійного менінгіту. Хворих на лістеріоз (особливо вагітних) госпіталізують та призначають антибактеріальну терапію.

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