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Лістеріоз в Україні: зафіксовано перший летальний випадок

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Лістеріоз в Україні: є перша жертва
Лістеріоз в Україні: є перша жертва / Фото з відкритих джерел

В Україні зафіксовано другий випадок захворювання на небезпечну інфекцію лістеріоз – помер чоловік.

Про це повідомили у прес-центрі Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Станом на серпень 2018 року в Україні зафіксовано 2 випадки захворювання на лістеріоз. Перший був зафіксований на Львівщині – захворіла жінка 1999 року народження на ангінозно-септичну форму лістеріозу, після лікування в стаціонарі вона одужала.

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Другий випадок – на жаль, летальний, чоловік 1949 року народження у Києві помер у липні 2018 року від лістеріозу з ураженням тканини головного мозку,
– додали у МОЗ.

У відомстві додали, що кількість хворих може збільшитися, оскільки інкубаційний період недуги становить 70 днів. В Україну бактерія потрапила в замороженій кукурудзі з Угорщини. Зараз її активно вилучають з продажу.

За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, у країнах Європи захворіли 47 осіб, з них померли 10 людей.

Що таке лістеріоз?Це інфекційна хвороба тварин та людини. Хвороба вражає центральну нервову систему, має септичні прояви або перебігає у формі безсимптомного носійства.

На шкірі з'являються дрібні висипання, на слизовій рота, глотки, стравоходу часто бувають висипання у вигляді невеликих сірувато-білих гранульом. Також з’являються гарячка, розлади дихання, напади ціанозу, тахікардія. У легенях – явища пневмонії.

Збільшені печінка, селезінка. Загальний стан нагадує сепсис. При ураженні нервової системи клініка нагадує картину гнійного менінгіту. Хворих на лістеріоз (особливо вагітних) госпіталізують та призначають антибактеріальну терапію.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Жертви Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Інфекція Медицина
Джерело: 24 Канал
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