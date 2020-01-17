Листи з "Титаніка" та скриня Луї Віттона: унікальний музей відкрили на Харківщині – фото, відео
Група істориків-ентузіастів створила музей у селі Артюхівка, що на Харківщині, з унікальними речами, які знайшли у звичайних сільських хатах. Деякі знахідки вразили навіть досвідчених музейників.
Один із найцікавіших експонатів – скриня від модного дому Луї Віттона. Недавно скриня, яка може коштувати десятки тисяч євро, стояла у сараї і в ній зберігали кукурудзу.
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У музеї зберігаються речі Першої і Другої світових воєн. Є згадки про мешканців нинішньої Харківщини, що були пасажирами Титаніку. Найдавніші ж експонати – арабські дирхеми, монети VII століття нашої ери. Їх просто в городі знайшли жителі Зміївського району та передали до музею.
Скриня від модного дому Луї Віттона
Музей у Харкові
Зараз у музеї, який відкрили тільки чотири місяці тому, вже понад 2,5 тисячі експонатів. І за кількома – полюють світові музеї, а за деякими – родичі власників.
Унікальні монети VII століття нашої ери
Пошуківці продовжують досліджувати таємниці експонатів і переконані, що роботи попереду ще багато. Та попри це радо проводять екскурсії, найбільше – для школярів.
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