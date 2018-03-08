Як зробити листівки на 8 березня своїми руками: оригінальні ідеї для свята

Міжнародний жіночий день 8 березня — чудовий привід, щоб привітати маму, кохану дружину чи жінок-колег квітами та листівкою. Як зробити оригінальні листівки своїми руками на 8 березня – читайте в нашому матеріалі.

Жінки приносять в життя будь-якого чоловіка радість, сміх і відчуття потрібності. Порадуйте прекрасних дам 8 березня чудовими листівками-привітаннями. Навіть якщо вони будуть прості, але зроблені своїми руками, – ніхто не залишиться байдужим!

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Листівка на 8 березня "Квітучі кущі"



Листівка на 8 березня своїми руками – "Квітучі кущі"

Що потрібно:

- зелений двосторонній папір;

- ножиці;

- клей (олівець або звичайний);

- кольоровий папір (для квітів);

- фломастери.

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Як зробити листівку "Квітучі кущі" на 8 березня своїми руками:

1. Зелений лист паперу складіть гармошкою, а потім зігніть навпіл так, щоб вийшло 2 "віяла", як показано на зображенні. Склейте дві ці частини між собою клеєм.



Як зробити листівку "Квітучі кущі" на 8 березня своїми руками

2. З кольорового або білого паперу виріжте квіточки, намалюйте на них фломастерами пелюстки. Приклейте квіти на ваш зелений кущик. Його в свою чергу можна акуратно приклеїти всередину листівки і він буде розкриватися.



Як зробити листівку "Квітучі кущі" на 8 березня своїми руками

Листівка на 8 березня "Тюльпани"

Що потрібно:

- двосторонній блакитний картон (або просто цупкий папір);

- кольоровий папір (зелений, рожевий, жовтий та червоний);

- ножиці;

- канцелярський ніж;

- клей.



Листівка своїми руками на 8 березня – "Тюльпани"

Як зробити листівку "Тюльпани" на 8 березня своїми руками:

1. З кольорового паперу зробіть кілька тюльпанів, як показано на малюнку. Зігніть навпіл лист блакитного картону, а потім зробіть внизу листа 2 надрізи канцелярським ножем: верхній – довший, а нижній – коротший.



Як зробити листівку "Тюльпани" на 8 березня своїми руками

2. Зігніть лист повторно і акуратно витягніть рукою папір від надрізів. У цю нішу приклейте тюльпани на стеблинках.

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Листівка на 8 березня "Весняні гілочки"

Що потрібно:

- діркопробивач;

- жовтий та блакитний папір;

- фломастери;

- клей.



Листівка своїми руками на 8 березня – "Весняні гілочки"

Як зробити листівку на 8 березня "Весняні гілочки" своїми руками:

1. На блакитному аркуші паперу за допомогою діркопробивача зробіть багато отворів. Зі зворотного боку блакитного листочка приклейте тильною стороною жовтий. Так у вас вийдуть жовті квіти.

2. Домальовуйте зеленим фломастером гілочки з красивими листочками і листівка готова!

Листівка на 8 березня "Квіткова поляна"



Листівка своїми руками на 8 березня – "Квіткова поляна"

Що потрібно:

- жовтий двосторонній картон (або просто цупкий папір);

- ножиці;

- клей;

- кольоровий папір.

Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова поляна" своїми руками:

1. Зелений лист паперу зігніть навпіл. На місці згину зробіть надрізи – від великих по краях до маленьких до центру (як показано на картинці). Відкрийте лист і виштовхніть надрізаний папір вперед.



Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова поляна" своїми руками

2. Обріжте краї листа овально або ажурно, щоб він нагадував галявину. Приклейте його на зігнутий лист жовтого картону. На частинах, які виступають, приклейте квіточки з кольорового паперу і зелені листочки.



Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова поляна" своїми руками

Листівка на 8 березня "Квіткова феєрія"

Що потрібно:

- трубочка для напоїв;

- фарби (гуаш або акварель) різних кольорів;

- картон світлого кольору.



Листівка своїми руками на 8 березня "Квіткова феєрія"

Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова феєрія" своїми руками:

1. Зігніть картон навпіл і покладіть перед собою. На тильній його стороні поставте кілька крапель розведеної в воді густий гуаші рожевого, червоного, жовтого кольору.

2. Подуйте в трубочку і зробіть з крапель великі кольорові плями, які нагадують квіти. Стеблинки до квітів можна домалювати тонким пензликом.

Редакція 24 Каналу вітає усіх жінок із прийдешнім святом 8 березня!