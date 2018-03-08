Як зробити листівки на 8 березня своїми руками: оригінальні ідеї для свята
Міжнародний жіночий день 8 березня — чудовий привід, щоб привітати маму, кохану дружину чи жінок-колег квітами та листівкою. Як зробити оригінальні листівки своїми руками на 8 березня – читайте в нашому матеріалі.
Жінки приносять в життя будь-якого чоловіка радість, сміх і відчуття потрібності. Порадуйте прекрасних дам 8 березня чудовими листівками-привітаннями. Навіть якщо вони будуть прості, але зроблені своїми руками, – ніхто не залишиться байдужим!
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Листівка на 8 березня "Квітучі кущі"
Листівка на 8 березня своїми руками – "Квітучі кущі"
Що потрібно:
- зелений двосторонній папір;
- ножиці;
- клей (олівець або звичайний);
- кольоровий папір (для квітів);
- фломастери.
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Як зробити листівку "Квітучі кущі" на 8 березня своїми руками:
1. Зелений лист паперу складіть гармошкою, а потім зігніть навпіл так, щоб вийшло 2 "віяла", як показано на зображенні. Склейте дві ці частини між собою клеєм.
Як зробити листівку "Квітучі кущі" на 8 березня своїми руками
2. З кольорового або білого паперу виріжте квіточки, намалюйте на них фломастерами пелюстки. Приклейте квіти на ваш зелений кущик. Його в свою чергу можна акуратно приклеїти всередину листівки і він буде розкриватися.
Як зробити листівку "Квітучі кущі" на 8 березня своїми руками
Листівка на 8 березня "Тюльпани"
Що потрібно:
- двосторонній блакитний картон (або просто цупкий папір);
- кольоровий папір (зелений, рожевий, жовтий та червоний);
- ножиці;
- канцелярський ніж;
- клей.
Листівка своїми руками на 8 березня – "Тюльпани"
Як зробити листівку "Тюльпани" на 8 березня своїми руками:
1. З кольорового паперу зробіть кілька тюльпанів, як показано на малюнку. Зігніть навпіл лист блакитного картону, а потім зробіть внизу листа 2 надрізи канцелярським ножем: верхній – довший, а нижній – коротший.
Як зробити листівку "Тюльпани" на 8 березня своїми руками
2. Зігніть лист повторно і акуратно витягніть рукою папір від надрізів. У цю нішу приклейте тюльпани на стеблинках.
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Листівка на 8 березня "Весняні гілочки"
Що потрібно:
- діркопробивач;
- жовтий та блакитний папір;
- фломастери;
- клей.
Листівка своїми руками на 8 березня – "Весняні гілочки"
Як зробити листівку на 8 березня "Весняні гілочки" своїми руками:
1. На блакитному аркуші паперу за допомогою діркопробивача зробіть багато отворів. Зі зворотного боку блакитного листочка приклейте тильною стороною жовтий. Так у вас вийдуть жовті квіти.
2. Домальовуйте зеленим фломастером гілочки з красивими листочками і листівка готова!
Листівка на 8 березня "Квіткова поляна"
Листівка своїми руками на 8 березня – "Квіткова поляна"
Що потрібно:
- жовтий двосторонній картон (або просто цупкий папір);
- ножиці;
- клей;
- кольоровий папір.
Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова поляна" своїми руками:
1. Зелений лист паперу зігніть навпіл. На місці згину зробіть надрізи – від великих по краях до маленьких до центру (як показано на картинці). Відкрийте лист і виштовхніть надрізаний папір вперед.
Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова поляна" своїми руками
2. Обріжте краї листа овально або ажурно, щоб він нагадував галявину. Приклейте його на зігнутий лист жовтого картону. На частинах, які виступають, приклейте квіточки з кольорового паперу і зелені листочки.
Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова поляна" своїми руками
Листівка на 8 березня "Квіткова феєрія"
Що потрібно:
- трубочка для напоїв;
- фарби (гуаш або акварель) різних кольорів;
- картон світлого кольору.
Листівка своїми руками на 8 березня "Квіткова феєрія"
Як зробити листівку на 8 березня "Квіткова феєрія" своїми руками:
1. Зігніть картон навпіл і покладіть перед собою. На тильній його стороні поставте кілька крапель розведеної в воді густий гуаші рожевого, червоного, жовтого кольору.
2. Подуйте в трубочку і зробіть з крапель великі кольорові плями, які нагадують квіти. Стеблинки до квітів можна домалювати тонким пензликом.
Редакція 24 Каналу вітає усіх жінок із прийдешнім святом 8 березня!