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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Листування про Тимошенко депутат-втікач надав журналістам, бо був дуже злий на неї, – Гнап

Pro новини 846 Читать новость на русском

Про листування Онищенка з нардепами, про зняття недоторканості для депутатів, про рейтинги Порошенка та трагедію з 19-річною дівчиною в Києві – у програмі "Pro новини" розповіли журналісти Анастасія Кримова, Дмитро Гнап, Анна Калюжна та юрист Володимир Кулешов.

Дмитро Гнап: Листування про Тимошенко Онищенко надав нам 1,5 роки тому, бо був дуже злий на неї, адже вона та її опоненти голосували за знаття недоторканості з екс-депутата. Тепер Онищенко і Тимошенко контакт відновили. Юлія Тимошенко зараз є лідером усіх президентських рейтингів і Олександр Онищенко, вразі обрання її президентом, надіється на своє повернення назад в Україну. Саме через це заявляє про фейкову інформацію від журналістів щодо листування.

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Анастасія Кримова: Юрій Луценко заявив, що на його столі лежить подання на п’ятьох нардепів. Наразі, він стверджує, що три народні депутати можуть втратити недоторканність. По-перше, це депутати від фракції "Самопоміч": Єгор Соболєв та Семен Семенченко, а також позафракційний депутат Володимир Парасюк. Цим трьом депутатам закидають організацію державного перевороту. Адже минулого року були мітинги, які потім переросли до наметового містечка біля Верховної Ради, активну участь у яких брали і Соболєв, і Семенченко, і навіть Парасюк.

Анна Калюжна: Ще півроку тому президент і його фракція переламали парламент і ухвалили закон, яким зняли статус держслужбовців із голів райдерж- і облдержадміністрацій, щоб знову Порошенко зміг їх призначати сам, без конкурсу. Хоча раніше, як реформу подавали: от подивіться, президент же ж віддає свої повноваження. А потім просто взяли і знову Порошенку віддали ці повноваження.

Володимир Кулешов: Фактично поліція має важелі для того, щоб закрити подібні споруди після проникнення туди сторонніх осіб. Правоохоронці мають право також на те, щоб отримати інформацію про власників цих недобудовок і зобов'язати їх закрити територію. Але в Україні поліції не до цього. Працівники поліції ходять підтюпцем під заборами таких недобудов і більше нічого не роблять, вигадуючи собі якісь виправдання. 

 

Теги: Новини Києва Петро Порошенко Олександр Онищенко Юлія Тимошенко Pro новини
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 травня
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