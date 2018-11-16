Листування Продана справжнє, – Холодницький

Скандальне листування екс-голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана дійсно існувало й СБУ мала всі підстави отримати доступ до неї.

Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу сказав Назар Холодницький.

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Зараз триває слідство, тому, ймовірно, Продану вручать підозру.

До цієї переписки ще долучені документи, які підтверджують її законність, належність і допустимість. Мені прокурор доповів, що належність і допустимість зібраних доказів в нього сумнівів не викликає,

– сказав Холодницький.

Відеокоментар Назара Холодницького

Сам ж Мирослав Продан називає листування сфабрикованим і вимагає назвати ім'я замовника.

Сайт "Цензор" оприлюднив картинки, які бездоказово називає "листуванням Продана". Журналісти звертаються з проханням прокоментувати. Коментую: "Листування" сфабриковане. Будемо вимагати від сайту спростувати брехню та назвати прізвище замовника. У тому, що це замовлення, сумнівів не має,

– заявив екс-голова Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, у липні 2018 року Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що тодішнього в. о. голови ДФС Мирослава Продана підозрювали у вчиненні кримінальних злочинів за період, коли він очолював податкову та митницю. Згодом Луценко сповістив, що ГПУ збирає докази у справі про контрабанду проти Мирослава Продана.

У свою чергу в липні Продан звинуватив працівників ГПУ в "кришуванні" контрабанди, і сказав, що вже написав з цього приводу заяву в НАБУ. А у вересні Мирослав Продан звільнився з посади в. о. голови ДФС. Зараз йому закидають придбання двох елітних вілл у Туреччині за два з гаком мільйони євро. Замість походу до прокуратури, призначеного на 15 листопада, екс-голова ДФС раптом виїхав автівкою до Молдови. Мовляв, на лікування. А згодом були оприлюднені фотографії листування, в якому Продан домовляється про купівлю тих самих турецьких вілл.