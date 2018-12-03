Листування убитого саудівського журналіста в WhatsApp можуть долучити до справи

Саудівський журналіст Джамаль Хашоггі обговорював в особистому листуванні плани створення протестного руху проти влади країни, через що його могли вбити. Листування можуть долучити до справи про розслідування вбивства журналіста.

Про це повідомило видання CNN.

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Зазначається, що під час спілкування у месенджері WhatsApp Хашоггі негативно відгукувався про спадкового принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана.

Активіст з Монреаля Омар Абдулазіз надав виданню доступ до повідомлень, фотографій, аудіо- та відеозаписів, якими він обмінювався з Хашоггі у WhatsApp. Журналіст був сильно стурбований тим, що відбувається в країні та був незадоволений діями принца Мухаммада бін Салмана

Чим більше жертв він отримує, тим більше хоче. Я не здивуюся, якщо він стане переслідувати навіть тих, хто його підтримує,

– писав Джамаль Хашоггі.

Чоловіки почали планувати організацію молодіжного онлайн-руху метою якого стало притягнення наслідного принца до відповідальності. Проект мав назву "Кібер-бджоли" і передбачав створення порталу в мережі і короткометражних фільмів, де будуть показані порушення прав людини в країні. Крім того, активісти збиралися розіслати учасникам руху іноземні сім-карти, щоб їх не могли відстежити при написанні опозиційних постів у Twitter. Хашоггі вдалося знайти джерела фінансування, початковий внесок склав 30 тисяч доларів.

У серпні журналіст запідозрив, що влада Саудівської Аравії отримали доступ до їх листуванні. Через два місяці його вбили.

Омар Абдулазіз подав до суду на компанію з Ізраїлю, яка розробила програмне забезпечення, що допомогло отримати доступ до його мобільного телефона.

Злам мого телефону зіграв вирішальну роль у тому, що трапилося з Джамалем. Почуття провини мене вбиває,

– сказав Абдулазіз.

Що відомо про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у Стамбулі?На початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі таємниче зник саудівський журналіст Джамал Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Про його зникнення стало відомо після того, як він разом з нареченою відвідав будівлю консульства Саудівської Аравії.



Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі: ним виявився аудіозапис з Apple Watch журналіста. Після прослуховування запису, який зберігся у хмарному сховищі iCloud, турецька поліція зазначила, що саудівського дисидента могли "жорстоко катувати, а потім розчленувати" прямо всередині дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знали не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Упродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушеним покинути країну. Зокрема, він це зробив після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.