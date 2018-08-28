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Листування українців у Telegram можуть читати російські спецслужби

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Листування українців у Telegram можуть читати російські спецслужби

У Міністерстві інформаційної політики попередили про ризики користування російським месенджером Telegram в Україні.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Міністерства інформаційної політики Дмитро Золотухін.

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Ми не можемо бути впевненими в тому, наскільки теперішня адміністрація месенджеру Telegram дійсно співпрацює з владою держави-агресора,
– повідомив він.

Чиновник наголошує, що наразі немає офіційних доказів того, що правоохоронні органи Росії стежать за листуваннями українських громадян у Telegram. Проте, за його словами, така небезпека є.

"Більше того, це не заважає ФСБ використовувати Telegram як одну з найбільш ефективних платформ для використання у своїх спеціальних операціях, що ми моніторимо з травня минулого року", – зазначає Золотухін.

Заступник міністра зауважив, що через відсутність відповідного законодавства в Україні офіційні органи влади не мають жодних правових важелів впливу на популярні зараз платформи онлайн-комунікацій, такі як Telegram, Google, Facebook, WhatsApp та Viber.

Нагадаємо, 28 серпня месенджер Telegram погодився видавати спецслужбам Росії за рішенням суду дані користувачів, яких запідозрять у тероризмі. Так, Telegram збирається передавати спецслужбам IP-адреси і номери телефонів підозрюваних. 

хроніка подій


 

Теги: Новини політики Новини України Telegram Інтернет Павло Дуров ФСБ Мережа Техно
Джерело: 24 Канал
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