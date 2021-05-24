AirBaltic раніше повідомила про наміри не використовувати повітряний простір Білорусі. А в уряді країни зазначили, що дії сусідів суперечать міжнародним конвенціям.

Зверніть увагу ЗМІ опублікували розмову диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair

Тож рейси авіакомпанії вже почали обходити небезпечну зону. Так в AirBaltic відреагували на інцидент з посадкою у Мінську літака Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс.



Літак AirBaltic облетів територію Білорусі / Скриншот

Країни вимагають зупинити польоти над Білоруссю

Перехоплення літака Ryanair й затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську засудили вже 8 країн. Вони закликали заборонити будь-які польоти над Білоруссю.

Довідка. Мовиться про спільну заяву США, Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії.

Зупинки польотів над Білоруссю вимагають й українські депутати. Вони пропонують припинити будь-які дипломатичні контакти з режимом Лукашенка.

Затримання Протасевича у Білорусі: коротко