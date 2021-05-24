Оминають небезпечну зону: літак Рига – Одеса облетів Білорусь

Літак латвійської авіакомпанії AirBaltic, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. Натомість в Україну він потрапив через Польщу.
AirBaltic раніше повідомила про наміри не використовувати повітряний простір Білорусі. А в уряді країни зазначили, що дії сусідів суперечать міжнародним конвенціям.
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Тож рейси авіакомпанії вже почали обходити небезпечну зону. Так в AirBaltic відреагували на інцидент з посадкою у Мінську літака Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс.
Літак AirBaltic облетів територію Білорусі / Скриншот
Країни вимагають зупинити польоти над Білоруссю
Перехоплення літака Ryanair й затримання журналіста Романа Протасевича у Мінську засудили вже 8 країн. Вони закликали заборонити будь-які польоти над Білоруссю.Довідка. Мовиться про спільну заяву США, Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії.
Зупинки польотів над Білоруссю вимагають й українські депутати. Вони пропонують припинити будь-які дипломатичні контакти з режимом Лукашенка.
Затримання Протасевича у Білорусі: коротко
- Літак приземлився у Білорусі через повідомлення про нібито замінування. Вибухівки на борту не знайшли, але затримали 2 пасажирів.
- Мовиться про журналіста Романа Протасевича – засновника та колишнього редактора опозиційних телеграм-каналів NEXTA, а також його дівчину.
- Інші пасажири повітряного судна поділилися кадрами того, що відбувалося після посадки. Усі їхні речі перевіряли білоруські силовики.