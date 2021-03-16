Літак упав на автомобіль у США і вибухнув: відео смертельної катастрофи

Одномоторний легкий літак впав у житловому районі містечка Пемброк-Пайнс неподалік Маямі (Флорида, США). У літаку було двоє людей, обоє загинули.
Джерело:USA Today
Родина ж, яка їхала в автомобілі, на щастя, вціліла. Вражаюче відео катастрофи потрапило на запис камери відеоспостереження.
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Авіакатастрофа у Флориді 15 березня: що відомо
У Сполучених Штатах Америки в штаті Флорида сталася авіакатастрофа. У понеділок, 15 березня, приблизно о 15 годині легкий літак впав просто на дорогу у містечку Пемброк-Пайнс – і врізався в автомобіль, що нею якраз їхав.
- Двоє людей у літаку загинули на місці, інші двоє (жінка з маленьким хлопчиком), які їхали в автомобілі, залишилися живими, але зазнали травм та перебувають у лікарні.
- Про інших постраждалих наразі невідомо, хоча на місці падіння спалахнула пожежа. Також пошкоджені лінії електропередачі.
За даними Федерального управління цивільної авіації, одномоторний літак Beechcraft Bonanza втратив висоту невдовзі після вильоту з місцевого аеропорту Норт Перрі. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.
Відео авіакатастрофи у Пемброк-Пайнс потрапило на камеру відеоспостереження
У 2021 році у світі вже трапилося кілька схожих трагічних падінь літаків
- 8 січня у Ленінградській області Росії впав легкомоторний літак. На борту було 4 людини, врятувався 1.
- 24 січня у Бразилії розбився літак з членами футбольної команди на борту. Загинули 6 людей.
- 26 лютого в американському штаті Джорджія у результаті авіакатастрофи загинули 3 людини.
- А 13 березня в аеропорту міста Алмати розбився військовий літак Ан-26. На борту перебували 6 людей.
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