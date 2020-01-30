Літак із Криму екстрено приземлився в Москві: одна з пасажирок погрожувала себе підірвати – ЗМІ

У московському аеропорту Домодєдово екстрено приземлився літак AirBus A-321 авіакомпанії S7. Авіасудно прямувало з окупованого Кремлем Сімферополя до російської столиці Москви.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, літак екстренно сів через загрозу теракту.

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За попередньою інформацією, пілоти доповіли на землю, що одна з пасажирок погрожує підірвати себе та весь літак. Відомо, що на борту перебувають 195 осіб.

За останніми даними, рейс Сімферополь – Москва благополучно приземлився в "Домодєдово", зараз літак – на окремій стоянці. На летовище вже прибула оперативна група. Телеграм-канал Mash повідомляє, що у відділенні поліції Домодєдова відбувається озброєння бійців та готуються відправити силовиків до літака, зокрема йде видача зброї та інструктаж.

Інформацію про інцидент підтвердили у авіакомпанії S7, пише інформаційна агенція "РИА Новости" у своєму телеграм-каналі.

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