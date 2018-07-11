Літак із туристами здійснив аварійну посадку в "Борисполі": з'явилось відео

Літак української авіакомпанії Anda Air, що здійснював рейс Київ – Анталія, шений був здійснити аварійне приземлення в аеропорту "Бориспіль".

Рейс SSV2261, що прямував за маршрутом Київ – Анталія, вилетів з аеропорту "Жуляни" о 9:09 11 липня.

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Як інформує туроператор Join UP!, на замовлення якого й здійснювався переліт, через потрапляння птаха у двигун літака повітряне судно було змушене здійснити аварійну посадку.

Вже об 11:07 він успішно приземлився в аеропорту "Бориспіль".

У Join UP! повідомили, що рейс попередньо перенесли на 14:30 для проведення технічного огляду літака. В свою чергу це призведе до перенесення ще кількох рейсів.

На Facebook-сторінці аеропорту "Бориспіль" з'явилось відео, як літак Anda Air з 174 пасажирами та 6 членами екіпажу здійснює аварійне приземлення 11 липня.

Напередодні у міжнародному аеропрту "Львів" затримували одразу кілька рейсів перевізника SkyUp.