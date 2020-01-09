Літак МАУ прибув до Торонто без 138 пасажирів, які раніше загинули в авіакатастрофі в Ірані

Літак "Міжнародних авіаліній України" 8 січня прилетів до Торонто напівпорожнім. З 261 місця 138 місць були вільними. Їх раніше викупили пасажири рейсу Тегеран – Київ. зранку 8 січня вони загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише CBC News.

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Він додав, що у багатьох пасажирів, які летіли з Тегерану, була пересадка у Києві. 138 пасажирів планували полетіти до Торонто.

Їх не було на цьому рейсі, бо вони загинули в авіакатастрофі попереднього сегмента їхньої подорожі. Хоча жодні слова не усунуть ваш біль, я хочу, щоб ви знали, що з вами вся країна. Ми поділяємо ваше горе,

– сказав Трюдо.

Prime Minister Justin Trudeau says 138 passengers killed in the Iran plane crash were connecting to Canada. https://t.co/ET93WDPqbL pic.twitter.com/Tf6AGCuEEI — CBC News: The National (@CBCTheNational) 8 января 2020 г.

Все, що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

Загалом на борту перебувало 9 членів екіпажу та 167 пасажирів. За офіційними даними, більшість пасажирів на борту були громадянами Ірану та Канади. На борту було 11 українців.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу