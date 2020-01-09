Літак МАУ прибув до Торонто без 138 пасажирів, які раніше загинули в авіакатастрофі в Ірані
Літак "Міжнародних авіаліній України" 8 січня прилетів до Торонто напівпорожнім. З 261 місця 138 місць були вільними. Їх раніше викупили пасажири рейсу Тегеран – Київ. зранку 8 січня вони загинули в авіакатастрофі в Ірані.
Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише CBC News.
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Він додав, що у багатьох пасажирів, які летіли з Тегерану, була пересадка у Києві. 138 пасажирів планували полетіти до Торонто.
Їх не було на цьому рейсі, бо вони загинули в авіакатастрофі попереднього сегмента їхньої подорожі. Хоча жодні слова не усунуть ваш біль, я хочу, щоб ви знали, що з вами вся країна. Ми поділяємо ваше горе,
– сказав Трюдо.
Все, що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані:
- Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу
- Загалом на борту перебувало 9 членів екіпажу та 167 пасажирів. За офіційними даними, більшість пасажирів на борту були громадянами Ірану та Канади. На борту було 11 українців.
Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу
- Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Іранські служби порятунку знайшли обидві чорні скриньки літака, лише одна з них у доброму стані.
- Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна. Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Однак потім інформація про це зникла.
- Усі українські авіакомпанії на невизначений термін тимчасово зупинили рейси в Іран і польоти над повітряним простором країни. Раніше на такий крок пішли США.
- Офіс Генерального прокурора вже відкрив провадження щодо цієї події. Літак з українською делегацією прибув в Іран.