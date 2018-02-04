Літак МАУ здійснив екстрену посадку у Грузії
18:05, сьогодні 1597 Читать новость на русском
Літак українських авіалінії МАУ рейсом Київ – Тбілісі здійснив аварій посадку у столиці Грузії.
Як повідомляє місцевий телеканал Rustavi 2, на летовищі при посадці літака було кілька пожежних та рятувальних автомобілів, який в екстреному порядку мобілізували на злітно-посадкову смугу.
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Зазначається, що причиною аварійної посадки була проблема з гальмівної системою літака. Відтак літак здійснив посадку при високій швидкості.
На борту було 132 пасажира та 6 членів екіпажу.
В МАУ поки не прокоментували інцидент.
Джерело: 24 Канал
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