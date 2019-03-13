Літак повернувся до аеропорту, бо жінка забула дитину: курйозний випадок у Саудівській Аравії

Літак виконував рейс із саудівського міста Джидда до столиці Малайзії Куала-Лумпур. Після вильоту він повернувся в аеропорт, бо одна з пасажирок забула свою дитину.

Вже в літаку жінка згадала, що забула дитину в терміналі аеропорту, пише The Independent.

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Пілот одразу провів переговори із диспетчером.

Диспечер зазначила, що рейс вимагає термінового повернення. Після повторного запиту диспетчер дав дозвіл на посадку, зазначивши, що ніколи ще не стикався з подібною ситуацією.

В аеропорту наразі не відповіли, як жінка примудрилася забути дитину.

Відео, на якому можна почути розмову між пілотом та диспечером, було завантажено на YouTube. Воно зібрало вже 50 000 переглядів.

Дивіться відео розмови диспечера та пілота щодо ситуації з поверненням літака: