13:30
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Літак врізався в житловий будинок на Філіппінах: загинули щонайменше 10 осіб, серед них діти

399 Читать новость на русском
Місце аварії літака на Філіппінах
Місце аварії літака на Філіппінах

Щонайменше, 10 людей загинули під час аварії літака на Філіппінах. Серед них троє дітей, які перебували у будинку, на який впав літак.

За повідомленням місцевих ЗМІ, аварії зазнав літак Piper AP-23 Apache, на борту якого перебувало 5 осіб. Літак зазнав аварії невдовзі після зльоту з аеропорту у місті Пларідель.

Читайте також: У Росії з літака випало майже 9 тонн золота і платини: є фото

Літак впав на будинок, в якому перебували люди. Всі вони загинули. Серед них – троє дітей 17, 10 та 7 років, їх матір та 75-літня бабуся. Ще один їх брат у той час був на навчанні, а батько сімейства – на роботі.

Причина аварії поки невідома.

Теги: Філіппіни авіація Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 2418
Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
сьогодні, 11:21 Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
47231
День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
сьогодні, 10:00 День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
Настя Сукач 2498
Опровергаем один из главных мифов
сьогодні, 08:41 Опровергаем один из главных мифов "ЛНР"
Ольга Черненко 2451
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 березня, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 1165
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук