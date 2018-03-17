Літак врізався в житловий будинок на Філіппінах: загинули щонайменше 10 осіб, серед них діти

Щонайменше, 10 людей загинули під час аварії літака на Філіппінах. Серед них троє дітей, які перебували у будинку, на який впав літак.

За повідомленням місцевих ЗМІ, аварії зазнав літак Piper AP-23 Apache, на борту якого перебувало 5 осіб. Літак зазнав аварії невдовзі після зльоту з аеропорту у місті Пларідель.

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Літак впав на будинок, в якому перебували люди. Всі вони загинули. Серед них – троє дітей 17, 10 та 7 років, їх матір та 75-літня бабуся. Ще один їх брат у той час був на навчанні, а батько сімейства – на роботі.

Причина аварії поки невідома.