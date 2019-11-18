Літак з Гіларрі Клінтон на борту задимівся після зльоту: в аеропорту знайшли його уламок
Літак, на якому колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон вилітала з Нью-Йорка, змушеним був повернутися в аеропорт. Причина – механічна несправність. Надзвичайна ситуація сталася одразу після вильоту.
Як повідомляє CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Клінтон на літаку прямувала до Вашингтона. Але технічний персонал, що працював у аеропорту, побачив технічну несправність.
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Мовиться, що літак з Клінтон почало трясти та з нього пішов дим. Крім того, співробітник аеропорту знайшов металевий уламок від лайнера.
У підсумку пасажирів цього літака пересадили на інші судна.
Представники Клінтон відмовилися коментувати інцидент.
До слова, нещодавно у деталях щонайменше трьох літаків, які належать популярному ірландському лоукосту Ryanair, виявили тріщини. Через це авіаперевізник припинив їхню експлуатацію.