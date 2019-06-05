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      Літак з Києва екстрено сів в Естонії через тріснуту покришку шасі

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      В Естонії здійснив екстрену посадку літак, що прямував з Києва
      В Естонії здійснив екстрену посадку літак, що прямував з Києва / Delfi.ee

      У Таллінні 4 червня здійснив аварійну посадку літак естонської авіакомпанії Nordica, який летів з Києва. Причиною аварійної посадки літака стало те, що тріснула покришка шасі.

      Руйнування могло статися при зльоті літака в Києві, повідомляє Delfi.

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      На борту літака перебували 31 пасажир і 5 членів екіпажу, ніхто не постраждав.

      На місце інциденту прибули рятувальники і швидка допомога. Всіх з літака евакуювали. Літак при приземленні обливали піною, щоб уникнути загоряння.

      Аеропорт на час інциденту був закритий: польоти відновили о 18:38.

      Літак Естонія Київ екстрена посадка
      Облитий піною після посадки літак

      blog_ava
      Вбивство 5-річного хлопчика: слідство відпрацьовує ще одну версію трагедії
      4 червня
      17467
      Теги: Новини України авіація Новини Києва Естонія
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