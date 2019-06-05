Літак з Києва екстрено сів в Естонії через тріснуту покришку шасі

У Таллінні 4 червня здійснив аварійну посадку літак естонської авіакомпанії Nordica, який летів з Києва. Причиною аварійної посадки літака стало те, що тріснула покришка шасі.

Руйнування могло статися при зльоті літака в Києві, повідомляє Delfi.

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На борту літака перебували 31 пасажир і 5 членів екіпажу, ніхто не постраждав.

На місце інциденту прибули рятувальники і швидка допомога. Всіх з літака евакуювали. Літак при приземленні обливали піною, щоб уникнути загоряння.

Аеропорт на час інциденту був закритий: польоти відновили о 18:38.



Облитий піною після посадки літак