Літак з пасажирами сів без одних шасі у М’янмі: фото і відео

Літак Embraer 190 Національної авіакомпанії М'янми здійснив жорстку посадку в міжнародному аеропорту Мандалая. Перед посадкою пілот повідомив, що у літака не відкрилися передні шасі.

Пілотові довелося зробити жорстку посадку літака, використовуючи тільки задні шасі, повідомляє Associated Press.

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Зараз 89 пасажирів та екіпаж літака перебувають у безпеці, повідомив представник аеропорту Кьяу Сан. Інформації про можливих постраждалих немає.

Дивіться фото літака після жорсткої посадки//Фото: Myanmar National Airlines

Інцидент стався з лайнером, який летів з Янгона в Мандалай. Після того, як пілотам не вдалося випустити передню стійку шасі, вони зробили 2 проходи на низькій висоті над злітно-посадковою смугою, відпрацювали пальне та успішно приземлилися без шасі.

На опублікованому в мережі відео видно, як літак заходить на посадку, а після зіткнення зі злітно-посадковою смугою починає нахилятися вперед та іскритися.

Дивіться відео посадки літака без передніх шасі:

Embraer 190 aircraft by Myanmar safely lands without front wheel. Pilot pic.twitter.com/LHxy8uhUqm — Denis Laskov (@it4sec) 12 мая 2019 г.

Аеропорт закрили для посадки великих літаків Boeing та Airbus.