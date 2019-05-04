Літак з понад 140 пасажирами на борту з'їхав у річку в США: фото

У Флориді пасажирський літак Boeing здійснив аварійну посадку у річку. На борту перебували 143 людини, на щастя, усі живі і без серйозних травм.

За інформацією видання CNN, 21 пасажир літака потрапили у лікарню з легкими ушкодженнями.

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Судно летіло з військової бази Гуантанамо, що у Кубі, до американського міста Джексонвіль. Під час спроби приземлитися на військову базу під час грози він викотився зі злітно-посадкової смуги в річку Сент-Джонс.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 травня 2019 р.

Одна із пасажирок повідомила, що відправлення літака затримали на чотири години. За її словами, у Джексонвілі були сильні громи та блискавки, а тому посадка була дуже важкою.

"Ми приземлилися, літак буквально вдарився по землі і відскочив. Було ясно, що пілот не має повного контролю над літаком", — сказала жінка.



На борту літака перебували 143 пасажири



Boeing скотився у річку

До слова, у квітні літак Boeing 767 також потрапив в інцидент в аеропорту Йоганнесбурга, що у Південній Африці. Причиною цього став двигун, який зайнявся у польоті.