Літак авіакомпанії Azur Air, що прямував із Єгипту, відмовився сідати в Одесі: у чому причина

Літак української авіакомпанії Azur Air, який прямував із єгипетського Шарм-еш-Шейху, не зміг приземлитися в Одесі. Причина – густий туман, що накрив місто.

Як пише місцеве видання "Думская", мовиться про Boeing 737-800. Так, його пілоти не стали ризикувати та пішли в зону очікування. За деякий час екіпаж лайнера ухвалив рішення летіти на посадку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.

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За даними видання, наразі в Одесі видимість в зоні посадки становить не більше ніж 200 метрів, а вертикальна видимість – не більше ніж 60 метрів. Водночас поліпшення погодних умов не очікується.

Зауважимо, що переохолоджений туман за температури повітря в -2 градуси є великою проблемою для льотчиків.



Через густий туман в Одесі не зміг сісти літак: пілоти вирішили здійснити посадку в Києві

До слова, нещодавно в Росії літак Sukhoi Superjet, що виконував рейс із Москви до Ставрополя, за кілька хвилин після вильоту змушеним був повернутися в аеропорт "Шереметьєво". А все через те, що прямо у повітрі у авіасудна відлетіла обшивка двигуна.

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