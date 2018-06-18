Літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся під час польоту: моторошні кадри

У літака Airbus A319-100, на борту якого перебувала збірна Саудівської Аравії, під час польоту у Ростов-на-Дону загорівся один з двигунів.

Лайнер прямував до Ростова-на-Дону, де 20 червня збірна Саудівської аравії має зіграти зі збірною Уругваю.

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No news for an emergency landing? This is the Saudi team plane which they use to travel in Russia for their next match against Uruguay.@flightradar24 pic.twitter.com/qe8uBQmywK — A. (@AhmedMashaly24) 18 червня 2018 р.

Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

У Twitter команди з'явилось відео, на якому видно, як двигун горить під час польоту.

اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO — الأخضر في روسيا (@LaligaCF7) 18 червня 2018 р.

Як пише видання Mirror, літак Airbus A319-100, який належить авіакомпанії "Россия", до Ростова-на-Дону таки долетів.

"Саудівська Федерація футболу повідомляє, що всі члени національної збірної перебувають у безпеці після незначної технічної несправності літака, який приземлився в аеропорту Ростова-на-Дону. Склад збірної, на даний момент, направляється до місця свого проживання", – встигли запевнити у збірній.

| Национальная сборная благополучно добралась до Ростова-на-Дону pic.twitter.com/9W4jTfCqRa — Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 18 червня 2018 р.

Ресурс Flightradar24 дозволяє переглянути відео польоту лайнера.

The Rossiya A319 (VP-BNB) carrying the Saudi Arabian football team to Rostov-on-Don for their #WorldCup match against Uruguay experienced an engine issue. The aircraft landed safely.



Playback of the flight is available at https://t.co/qOITfW1Sq4



️ @AhmedMashaly24 https://t.co/JmVeqjflV7 — Flightradar24 (@flightradar24) 18 червня 2018 р.

Збірна Саудівської Аравії грала у матчі-відкритті Чемпіонату світу з футболу у Росії. 14 червня на стадіоні "Лужнікі" у Москві аравійці програли господарям з рахунком 5:0.