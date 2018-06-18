Літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся під час польоту: моторошні кадри
У літака Airbus A319-100, на борту якого перебувала збірна Саудівської Аравії, під час польоту у Ростов-на-Дону загорівся один з двигунів.
Лайнер прямував до Ростова-на-Дону, де 20 червня збірна Саудівської аравії має зіграти зі збірною Уругваю.
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Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.
У Twitter команди з'явилось відео, на якому видно, як двигун горить під час польоту.
Як пише видання Mirror, літак Airbus A319-100, який належить авіакомпанії "Россия", до Ростова-на-Дону таки долетів.
"Саудівська Федерація футболу повідомляє, що всі члени національної збірної перебувають у безпеці після незначної технічної несправності літака, який приземлився в аеропорту Ростова-на-Дону. Склад збірної, на даний момент, направляється до місця свого проживання", – встигли запевнити у збірній.
Ресурс Flightradar24 дозволяє переглянути відео польоту лайнера.
Збірна Саудівської Аравії грала у матчі-відкритті Чемпіонату світу з футболу у Росії. 14 червня на стадіоні "Лужнікі" у Москві аравійці програли господарям з рахунком 5:0.