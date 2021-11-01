"Літаки заражають селян COVID-19": одеський депутат поширив цинічний фейк

Депутат Одеської облради Антов Трифон, ймовірно, вважає, що жителів сіл заражають коронавірусом. Це нібито роблять за допомогою літаків, які розбризкують хімікати. Проте журналісти з'ясували, що ця інформація не надто правдива.

Чоловік закликав усіх очевидців таких польотів надсилати йому підтвердження. Відповідний допис з'явився на фейсбуку народного обранця 31 жовтня.

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"Дзвонять багато людей"

Чоловік написав, що багато людей із сіл дзвонять йому та кажуть, що бачили підозрілі літаки. Тому він вирішив, що потрібно в цьому розібратися.

Бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії. Прохання, при можливості фотографувати чи знімати на відео, що б ми зрозуміли насправді, що відбувається,

– написав Трифон.

До цього допису чоловік прикріпив скриншот із фейковою новиною. На ньому мовилося, що Польща, Швеція та Норвегія подали позов проти Всесвітньої організації охорони здоров’я через інфікування Європи.



Депутат, який поширив цей допис / Фото з фейсбуку Антова Трифона

Коротко про "розпилювачів" вірусу

"Вокс Україна" повідомляє, що фейкову інформацію почали поширювати в мережі кількома днями раніше. Там мовилося, що затримали кількох пілотів таких літаків, які нібито у всьому зізналися.

Автори дописів стверджували, що пілоти розповіли про розпилювання речовини, яка викликає "хімічну пневмонію". Також для підтвердження, в дописи прикріплювали фото резервуарів у літаках.



Літаки, які нібито заражають людей / Колаж "Вокс Україна"

Чому це не правда