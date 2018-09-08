Літаки Росії та Асада завдали по Сирії найпотужніших авіаударів за місяць

У суботу, 8 вересня, сирійські урядові війська та російські союзники завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці. Літаки здійснили близько 90 атак.

Про це повідомляє DW з посиланням на базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

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Цілями авіаударів були передусім позиції повстанців, проте деякі з них виявилися порожніми, повідомив голова центру Рамі Абдель Рахман. Він також назвав авіаудари 8 вересня "найпотужнішим бомбардуванням" з 10 серпня, коли у провінції Ідліб та сусідній провінції Алеппо було вбито 53 мирних жителів, серед яких –28 дітей.

Зазначається, що внаслідок повітряних атак 8 вересня загинули 4 цивільних, у тому числі 2 дітей.

Додамо, що ця атака була здійснена наступного дня після тристоронніх переговорів президентів Туреччини, Росії та Ірану в Тегерані. На зустрічі сторони домовились про співпрацю для врегулювання кризи у провінції Ідліб, хоча й не змогли подолати розбіжності.

Після завершення саміту президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не спостерігатиме мовчки за вбивством мирних жителів у Сирії.

Якщо світ закриває очі на вбивство десятків тисяч невинних людей для посилення інтересів режиму, ми не будемо дивитися на це збоку та не братимемо участі в цій грі,

– написав він у Twitter.

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