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      Літаки Росії вдерлися у повітряний простір Південної Кореї: у відповідь по них відкрили вогонь

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      Південнокорейські військові обстріляли бойовий літак росіян
      Південнокорейські військові обстріляли бойовий літак росіян / ua.news

      Над Японським морем південнокорейські винищувачі здійснили попереджувальні постріли проти російського військового літака, що без попередження порушив повітряний простір Південної Кореї.

      Інцидент стався 23 липня біля східного узбережжя Японського моря. Троє російських військових літаків увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї, повідомили AP.

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      Міністерство оборони Південної Кореї відправили на перехоплення свої винищувачі. Після цього літак РФ двічі порушив повітряний простір країни, за що отримав у відповідь попереджувальні постріли. 


      Південнокорейські військові обстріляли бойовий літак росіян

      Це був перший випадок, коли російський військовий літак порушив повітряний простір Південної Кореї. Чиновники ані РФ, ані Південної Кореї не коментують ситуацію. Однак відомо, що напередодні, у вівторок, повітряний простір країни також порушили китайські військові літаки.

      Влада Південної Кореї пообіцяла дати жорстку відповідь Росії у випадку повторення ситуації. Директор департаменту з нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чунг Еу-йонг передав повідомлення про свої наміри особисто секретарю Ради безпеки Росії Миколі Патрушеву. 

      Ми серйозно ставимося до інциденту. Якщо такий акт повториться, Південна Корея прийме набагато більш жорсткі заходи,
      – сказав Чунг Еу-йонг.

      Відзначимо, що це не перший подібний інцидент з російськими літаками. Раніше бомбардувальники РФ порушили повітряний простір Японії.

      blog_ava
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      Теги: Південна Корея Новини Росії авіація Китай
      Джерело: 24 канал
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