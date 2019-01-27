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      Літаки США і Канади піднімалися по тривозі на перехоплення російських Ту-160

      166 Читать новость на русском
      Ту-160
      Ту-160 / Фото з відкритих джерел

      П'ять літаків Військово-повітряних сил США і Канади були підняті на перехоплення двох російських ракетоносців Ту-160, які 26 січня здійснювали політ над Арктикою.

      Про це повідомило Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки у своєму Twitter.

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      У маневрі брали участь два винищувачі F-22, два винищувачі CF-18 і літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS.

      Літаки ВПС США і Канади впізнали два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160, які увійшли в розпізнавальну зону ППО Канади 26 січня 2019 року. Бомбардувальники залишалися в міжнародному повітряному просторі і не проникали на суверенну територію,
      – йдеться у повідомленні відомства.

      Два стратегічні ракетоносці Ту-160 пролетіли над нейтральними водами Північного Льодовитого океану, Баренцовим і Карським морями, а також морем Лаптєвих. Загальна тривалість польоту склала понад 15 годин.

      Нагадаємо, 22 січня у Мурманській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Ту-22М3. На борту перебувало 4 людей: командир і штурман вижили, 2 інших членів екіпажу загинули. Пізніше стало відомо, що аварія сталася через те, що літак потрапив у так званий сніговий заряд – це короткочасний та інтенсивний снігопад зі шквалистим вітром.

      Теги: Новини Росії Новини США Канада авіація
      Джерело: 24 Канал
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