Люди стривожились такими подіями. Однак прессекретар Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 каналу, що це були планові польоти.

До речі Над Україною зафіксували невідомий літак: ЗСУ підняли в небо винищувач

В нас проходять постійно якісь навчання, патрулювання повітряного простору. В Україні війна 8 рік іде. Тому й літають,

– наголосив Ігнат.

Речник додав, що військові виконують свою роботу, тож нічого дивного у цих польотах немає. Армія навчається, тому причин переживати немає.

До речі, у телеграм-каналах оприлюднили відео, на яких видно вертольоти. Люди на пляжах уважно спостерігали за ними. Крім того, оприлюднили кадри нібито з самого вертольоту, оскільки пляж видно зверху.

Дивіться відео, як над Затокою літали вертольоти:

Невідомий літак над Україною

У повітряному просторі Чернівецької області вранці 7 серпня зафіксували невідомий літак. Аби перехопити його, у небо підняли винищувач МіГ-29.

У літаку були 3 людини. Попередньо, це українці. Наразі правоохоронці встановлюють осіб та мету перетину ними кордону. Ймовірно, таким чином контрабандисти перевозили цигарки.