Літали один за одним: над Затокою помітили кілька десятків військових вертольотів – відео

В Одеській області над курортною Затокою відпочивальники помітили близько 20 вертольотів. Вони літали один за одним протягом дня.

Люди стривожились такими подіями. Однак прессекретар Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 каналу, що це були планові польоти.

До речі Над Україною зафіксували невідомий літак: ЗСУ підняли в небо винищувач

В нас проходять постійно якісь навчання, патрулювання повітряного простору. В Україні війна 8 рік іде. Тому й літають,

– наголосив Ігнат.

Речник додав, що військові виконують свою роботу, тож нічого дивного у цих польотах немає. Армія навчається, тому причин переживати немає.

До речі, у телеграм-каналах оприлюднили відео, на яких видно вертольоти. Люди на пляжах уважно спостерігали за ними. Крім того, оприлюднили кадри нібито з самого вертольоту, оскільки пляж видно зверху.

Дивіться відео, як над Затокою літали вертольоти:

Невідомий літак над Україною

У повітряному просторі Чернівецької області вранці 7 серпня зафіксували невідомий літак. Аби перехопити його, у небо підняли винищувач МіГ-29.

У літаку були 3 людини. Попередньо, це українці. Наразі правоохоронці встановлюють осіб та мету перетину ними кордону. Ймовірно, таким чином контрабандисти перевозили цигарки.