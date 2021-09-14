СБУ Харківщини 14 вересня повідомила, що затримала його власників. Наразі їх вже почали перевіряти.

Раніше Безпілотник бойовиків скинув на житловий сектор Зайцевого саморобні міни

Залучили Антитерористичний центр

Очевидці зняли безпілотник, який дуже схожий на розвідувальний апарат. Там помітно, що це був пристрій, який схожий на маленький літак. Він рухався вздовж дороги. СБУ про це стало відомо 11 вересня.

Слідчі почали шукати людей, які його запустили та встановлювати місце, де це зробили. До цього також залучили місцевий Антитерористичний центр.

Коли причетних осіб знайшли, їх почали "перевіряти". Передусім намагаються встановити, чи ці люди співпрацюють зі спецслужбами інших країн.

Безпілотник, який помітили біля кордону на Харківщині: дивіться відео СБУ

Зверніть увагу! СБУ закликає повідомляти правоохоронцям про осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади й управління. Зокрема, про тих, які використовують при цьому засоби відео- фотофіксації чи безпілотники.