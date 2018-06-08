Літаючий автомобіль Flyer випробували у небі: відео
Стартап Kitty Hawk представив свій одномісний літаючий автомобіль Flyer. Пристрій отримав назву на честь першого аероплана братів Райт.
Про це повідомляє CNN.
Цей повітряний автомобіль є гібридом квадрокоптера, гідролітака і електромобіля. Він здатен розвивати швидкість більше 30 км/год і летіти на висоті від одного до трьох метрів. Вага машини – понад 113 кг.
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Flyer можна запустити в небо за допомогою п'яти роторів, які працюють від електромоторів. Одного заряду акумулятора вистачає на політ тривалістю 20 хвилин.
Машина може злетіти тільки з поверхні води
Щоправда розробники обіцяють, що в майбутньому автономність Flyer значно зросте, а швидкість польоту досягне 160 км/год.
Наразі пристрій може злетіти та приземлятись тільки на поверхні води.
"Керувати цією штукою так само просто, як грати в Minecraft", – запевнив генеральний директор Kitty Hawk Себастьян Трун.
Щоправда, аби політати на машині журналістці довелось вчитись близько півтори години.
Літаючий автомобіль Flyer