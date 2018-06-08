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Літаючий автомобіль Flyer випробували у небі: відео

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Літаючий автомобіль Flyer
Літаючий автомобіль Flyer / money.cnn.com

Стартап Kitty Hawk представив свій одномісний літаючий автомобіль Flyer. Пристрій отримав назву на честь першого аероплана братів Райт.

Про це повідомляє CNN.

Цей повітряний автомобіль є гібридом квадрокоптера, гідролітака і електромобіля. Він здатен розвивати швидкість більше 30 км/год і летіти на висоті від одного до трьох метрів. Вага машини – понад 113 кг.

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Flyer можна запустити в небо за допомогою п'яти роторів, які працюють від електромоторів. Одного заряду акумулятора вистачає на політ тривалістю 20 хвилин.

Літаючий автомобіль Flyer

Машина може злетіти тільки з поверхні води 

Щоправда розробники обіцяють, що в майбутньому автономність Flyer значно зросте, а швидкість польоту досягне 160 км/год.

Наразі пристрій може злетіти та приземлятись тільки на поверхні води.

"Керувати цією штукою так само просто, як грати в Minecraft", – запевнив генеральний директор Kitty Hawk Себастьян Трун.

Щоправда, аби політати на машині журналістці довелось вчитись близько півтори години.

Літаючий автомобіль Flyer

 

Теги: Авто Техно
Джерело: 24 Канал
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