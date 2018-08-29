Літній бейбі-бум 2018: хто з зірок став батьками – фотоогляд

Літо 2018 року запам'яталося нам не лише гучними весіллями та розлученнями знаменитостей, а також шаленим бейбі-бумом. Пропонуємо переглянути, які родини українських та закордонних селебріті поповнилися новонародженими цього літа.

Українські та світові зірки, які стали батьками цього літа 2018 року:

Шанель Іман

Популярна модель та "ангел" Victoria's Secret Шанель Іман народила первістка 10 серпня. У 27 років Іман стала мамою дівчинки, яку назвала Келі Клей Шепард.

Допис, поширений Chanel Iman (@chaneliman) 12 Сер 2018 р. о 6:06 PDT

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Єва Лонгорія

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.



Єва Лонгорія з сином

Інна Рудик (дружина Тімура Мірошниченка)

Український телеведучий Тімур Мірошниченко вперше став батьком. Пологи його дружини відбулись 18 червня. Щасливі батьки не стримували своєї радості від появи первістка та одразу ж взялись публікувати фото немовля, яке назвали Мією.

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Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 25 Сер 2018 р. о 9:40 PDT

Кендіс Сванепул

Супермодель та ще одна зірка подіуму Victoria's Secret Кендіс Сванепул народила другого сина від чоловіка Германна Ніколі 19 червня. Зіркова пара назвала хлопчика Арієль. Подружжя також виховує старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 21 Сер 2018 р. о 12:32 PDT

Олена Шоптенко

Український хореограф та учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко вперше стала мамою – Шоптенко народила хлопчика Олексія 9 червня.

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"Я вважаю, що вагітність – не хвороба, я до цього вела активний спосіб життя, тому не бачу приводу це припиняти. Я буду рухатись до тих пір, поки мені буде не важко рухатись. А, беручи до уваги мій тренований організм, думаю, що проблем не буде. Тим більше, буду отримувати більше кисню, обмін речовин буде кращим, якщо активно рухатись під час вагітності", – відзначила Шоптенко під час вагітності.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 6 Сер 2018 р. о 2:48 PDT

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 28 Сер 2018 р. о 3:05 PDT

Бріггіта Нільсен

Екс-дружина Сильвестра Сталлоне, данська акторка Бріггіта Нільсен вп'яте народила дитину у віці 54 років, що допомогло їй відчути себе молодшою. Новонароджена дівчинка Фріда з'явилася на світ у Лос-Анджелесі з вагою в 2 кілограми 523 грами.

Допис, поширений Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 27 Чер 2018 р. о 6:38 PDT

Іріша Блохіна

34-річна українська гімнастка, тренер олімпійської збірної з художньої гімнастики Іріша Блохіна стала вдруге мамою 19 липня дівчинки Габріель.

Допис, поширений Ireesha Blohina (@ireesha_b) 18 Сер 2018 р. о 1:20 PDT

Пинар Ділек (дружина Таркана)

Популярний 45-річний турецький виконавець Таркан Теветоглу і його дружина Пинар Ділек стали батьками. 12 червня у пари народилася дівчинка Лія.

"Народилася наша донька Лія. Вона стала сонцем у нашому житті. Я не знаю, як описати свої емоції", – заявив батько Таркан.

Допис, поширений Tarkan Tevetoğlu (@tarkan) 13 Лип 2018 р. о 1:26 PDT

Cardi B

10 липня реперка Cardi B (справжнє ім'я Белкаліс Альманзар) та її чоловік, репер Offset (справжнє ім'я Карі Кендрелл Сефас) вперше стали батьками. Зірка народила дівчинку, яку назвали Калчер Карі Сефас.