Літній Київ з висоти пташиного польоту: яскравий фоторепортаж
Попри те що у столицю пройшли дощі ще нещодавно киян та гостей міста тішило сонце та пляжний настрій.
Як відпочивали кияни у теплі дні показав "Апостроф".
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Додамо, в Києві після реконструкції відкрили два муніципальних пляжі: "Венеція" та "Молодіжний", які розташовані в Гідропарку.
Також цьогоріч на пляжі Києва завезли пісок з Багамських островів.
Джерело: 24 Канал
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