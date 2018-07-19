Літній Київ з висоти пташиного польоту: яскравий фоторепортаж

Попри те що у столицю пройшли дощі ще нещодавно киян та гостей міста тішило сонце та пляжний настрій.

Як відпочивали кияни у теплі дні показав "Апостроф".

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Додамо, в Києві після реконструкції відкрили два муніципальних пляжі: "Венеція" та "Молодіжний", які розташовані в Гідропарку.

Також цьогоріч на пляжі Києва завезли пісок з Багамських островів.