Літній сезон в окупованому Криму вразив мережу: промовисті фото

У мережі показали нові фотографії пляжів з окупованого Російською Федерацією Криму, які вражають відсутністю туристів, незважаючи на літній відпочивальний сезон.

Відповідні світлини оприлюднили на сторінці "КРЫМский бандеровец" у Twitter.

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Крим. Середина червня. Міст збудовано. Відпочивальників немає,

– йдеться у підписі до фото.

Відзначається, що знімки зроблені у селищі Новофедорівка 17 червня.

"Повітря +29 градусів тепла, вода +23 градуси тепла. Може, тому що мало хто бажає відпочивати на військовому полігоні?", – додали у спільноті.

Так, на світлинах видно, що на кримському пляжі за сприятливої погоди ледве нараховується десяток людей.



Окупований Крим вразив відсутністю туристів



Пляжний сезон в окупованому Криму