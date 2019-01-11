Літній театр у Міськсаду Одеси: архітектори представили альтернативний проект
Архітектори-волонтери представили проект реконструкції Літнього театру у Міському саду Одеси.
Як можна некомерційно відродити театр запропонували архітектори Аркадій Шупляков, Олег Агафонов та Олександр Гусарєв, пише "Культурометр".
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За задумом авторів, територія театру в центрі Одеси повинна залишатись парковим простором з вільним входом, без капітальних забудов і бути повністю звільненим від комерції.
Проект реконструкції літнього театру в Одесі від архітекторів-волонтерів
Буде також і місце для тих, хто любить просто повалятись на траві – облаштують газони та шезлонги.
Проект відновлення Літнього театру в Одесі передбачає його значне озеленення
У центральній частині театру можна проводити ярмарки, фестивалі та інші громадські активності, також буде передбачена зона для пікніків та барбекю.
Візуалізація проекту реконструкції Літнього театру в Одесі
Раніше комерційний проект відновлення Літнього театру в Одесі представив учасник КВН Дмитро Шпинарьов. Він пропонує збудувати тут зал на 1300 місць, фудкорти та ресторани.
Згідно з його проектом, вільно територію театру у Міськсаду можна буде відвідувати лише в певні години.
Комерційний проект відновлення ЛІтнього театру в Одесі
За даними місцевих ЗМІ, цей варіант підтримують міська влада та компанія з 2016-го року орендує земельну ділянку на території Міськсаду.
Дивіться, як зараз виглядає літній театр в Одесі:
Сучасний вигляд території Літнього театру в Одесі//Фото: Думская