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      Літній театр у Міськсаду Одеси: архітектори представили альтернативний проект

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      Архітектори-волонтери представили проект реконструкції Літнього театру у Міському саду Одеси.

      Як можна некомерційно відродити театр запропонували архітектори Аркадій Шупляков, Олег Агафонов та Олександр Гусарєв, пише "Культурометр".

      Дивіться також: Будинок для безпритульних котів з'явився в Одесі: в чому його особливість

      За задумом авторів, територія театру в центрі Одеси повинна залишатись парковим простором з вільним входом, без капітальних забудов і бути повністю звільненим від комерції.

      Літній театр Одеса реконструкція
      Проект реконструкції літнього театру в Одесі від архітекторів-волонтерів

      Буде також і місце для тих, хто любить просто повалятись на траві – облаштують газони та шезлонги.

      Літній театр Одеса реконструкція
      Проект відновлення Літнього театру в Одесі передбачає його значне озеленення

      У центральній частині театру можна проводити ярмарки, фестивалі та інші громадські активності, також буде передбачена зона для пікніків та барбекю.

      проект відновлення Літній театр Одеса
      Візуалізація проекту реконструкції Літнього театру в Одесі

      Раніше комерційний проект відновлення Літнього театру в Одесі представив учасник КВН Дмитро Шпинарьов. Він пропонує збудувати тут зал на 1300 місць, фудкорти та ресторани.

      Згідно з його проектом, вільно територію театру у Міськсаду можна буде відвідувати лише в певні години.

      Літній театр Одеса комерційний проект
      Комерційний проект відновлення ЛІтнього театру в Одесі

      За даними місцевих ЗМІ, цей варіант підтримують міська влада та компанія з 2016-го року орендує земельну ділянку на території Міськсаду.

      Дивіться, як зараз виглядає літній театр в Одесі:

      Літній театр Одеса
      Сучасний вигляд території Літнього театру в Одесі//Фото: Думская

       

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Одеси Будівництво Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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