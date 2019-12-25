Літня жінка зацілувала червоними губами перший поїзд з Росії, що проїхав по Кримському мосту

В окупованому Севастополі літня жінка нафарбувала губи червоною помадою і розцілувала перший поїзд, що 25 грудня проїхав по Кримському мосту з Росії. Цей потяг до Севастополя прибув із Санкт-Петербурга.

Зустрічали російський поїзд в окупованому Севастополі помпезно: організували цілу виставу. Так звані місцеві чиновники зачитували полум'яні промови, грав оркестр, звучали пісні у виконанні хору моряків.

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В якийсь момент до поїзда підійшла літня жінка та навмисне привернула до себе увагу. Після цього вона розцілувала вагон поїзда нафарбованими червоною помадою губами. Таким чином цілувальниця написала на вагоні слова "Крим" та "Ура".

Потім пенсіонерка виголосила промову, в якій повторила стандартні тези російських пропагандистів та назвала жителів окупованого Севастополя "справжніми росіянами".

Зауважимо, що прокуратура АР Крим вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину потягом держкордону України через Кримський міст. Окрім того, будівництво мосту завдало шкоди Азовському морю і Керченській протоці, тому через цей екологічний злочин також відкрите провадження.

Що відомо про Кримський міст