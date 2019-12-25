18:02
25 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 грудня
      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:06, 24 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Літня жінка зацілувала червоними губами перший поїзд з Росії, що проїхав по Кримському мосту

      366 Читать новость на русском
      Пенсіонерка вкрила поліцунками перший поїзд з Росії, що проїхав по Кримському мосту / Кадр з відео

      В окупованому Севастополі літня жінка нафарбувала губи червоною помадою і розцілувала перший поїзд, що 25 грудня проїхав по Кримському мосту з Росії. Цей потяг до Севастополя прибув із Санкт-Петербурга.

      Зустрічали російський поїзд в окупованому Севастополі помпезно: організували цілу виставу. Так звані місцеві чиновники зачитували полум'яні промови, грав оркестр, звучали пісні у виконанні хору моряків.

      Дивіться також фото: Путін "рекламує" презервативи в Бразилії

      В якийсь момент до поїзда підійшла літня жінка та навмисне привернула до себе увагу. Після цього вона розцілувала вагон поїзда нафарбованими червоною помадою губами. Таким чином цілувальниця написала на вагоні слова "Крим" та "Ура".

      Потім пенсіонерка виголосила промову, в якій повторила стандартні тези російських пропагандистів та назвала жителів окупованого Севастополя "справжніми росіянами".

      Зауважимо, що прокуратура АР Крим вже зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину потягом держкордону України через Кримський міст. Окрім того, будівництво мосту завдало шкоди Азовському морю і Керченській протоці, тому через цей екологічний злочин також відкрите провадження.

      Що відомо про Кримський міст

      • Це незаконно збудований Росією транспортний перехід через Керченську протоку, що з’єднує окупований Крим з російським півостровом Тамань.
      • Міст складається з двох розташованих поруч один з одним мостів – залізничного та автомобільного.
      • Кримський міст є найдовшим з коли-небудь побудованих Росією. Його довжина – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів.
      • Рух автомобілів по мосту відкрили 16 травня 2018 року, а поїздів – 23 грудня 2019 року.
      • В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Окрім того, міст поступово зміщується через просідання низки об’єктів.
      Прем'єра "Скаженого весілля 2": сюжет і трейлер комедійного фільму
      сьогодні
      5237
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Курйозні новини Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Російська пропаганда Залізниця Кримський міст Новини Севастополя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      Ірина Поліщук 412
      сьогодні , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 749
      24 грудня , 07:30 Зима, мороз та алергія: як вона проявляється на холод та як вберегтись
      688
      сьогодні , 11:00 Найкращі музичні альбоми 2019 року від світових та українських виконавців
      Олена Булан 422
      сьогодні , 10:00 Як кліматичні зміни вплинули на здоров'я людства у 2019 році та скільки людей загинуло
      Анастасія Кушпіт 461
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук