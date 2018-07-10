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Літо в Україні: карта водойм, де заборонено купатися через інфекції

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Де заборонено купатися в Україні через інфекції
Де заборонено купатися в Україні через інфекції / unsplash.com

Центр громадського здоров’я оприлюднив інтерактивну карту пляжів та рекреаційних зон в Україні, де не рекомендовано купатись, оскільки якість води у межах цих пляжів і зон не відповідає нормі.

Як повідомили у прес-службі Центру на сторінці у Facebook, у пробах води знайшли лактопозитивні кишкові палички.

Зокрема, було проведено 1001 дослідження якості води на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя. З них 30 проб (3%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода – 1,2% із 782 досліджень, річкова вода – 9,6% з 219 досліджень).

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Річкова вода також не всюди відповідає вимогам – зі 1500 досліджень не відповідають нормативам на мікробне забруднення 114 досліджень (7,6%).

На місцях, де результати перевищують мікробіологічні показники, органам місцевого самоврядування рекомендовано вистановити знаки про заборону купання.

Карта водойм України, у яких не рекомендується купатись через низьку якість води

 

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Теги: LifeStyle Новини України Здоров'я Інфекція Міністерство охорони здоров’я Здорове життя Подорожі відпочинок
Джерело: 24 Канал
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