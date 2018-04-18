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Литовська наречена давнини і сьогодення: вражаюче фотопорівняння

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Литовська наречена давнини і сьогодення
Литовська наречена давнини і сьогодення / boredpanda

У Литві талановита фотографка Дейманте Ружинська у співпраці з художниками і модельєрами створила два традиційних образи литовських наречених різної доби.

Про це повідомили на Boredpanda.

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Цього року литовці святкують століття відновлення незалежності в їх державі. З цього приводу був створений проект, в якому взяли участь досвідчена фотографка – Дейманте Ружинська з Вільнюса, талановиті художники з майстерні Індрі Поліни та модельєри Інджіди Руткаускайте-Новіок.

Фотопорівняння литовських наречен
Фотопорівняння литовських наречен минулого (зліва) і майбутнього (справа)

Ми створили два екстравагантні образи нареченої, які представляють два різні періоди: від реставрації Литви сто років тому і до цього дня. Фотографії стосуються не тільки модних відмінностей, а й відношення жінки до себе, соціальних ролей та поведінки,
– прокоментувала Дейманте Ружинська.

Середовищем для створення фотографій став Будинок-музей Марії Шлапелене и Юргіса Шлапялисата, який допоміг виявити скромний, але впевнений у собі стиль міжвоєнної нареченої.

фотопорівняння литовських наречених
Литовська наречена 100-річної давнини (зліва) і сьогодення (справа)

Теги: LifeStyle Литва Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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