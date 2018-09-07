Литовські компанії заради експерименту скоротили робочий час, залишивши колишню зарплату

Вирішуючи питання боротьби з ліню працівників та задля повноцінного використання робочого часу дві литовські компанії скоротили кількість робочих годин залишивши при цьому колишню зарплату.

Про це повідомило видання Delf.

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Зазначається, що литовські компанії Engineer і Valandinis скоротили робочий час з 9 години до 16 години. Таким чином у компанії сподіваються, що у відповідь на такий крок працівники використовуватимуть максимальну кількість робочого часу для виконання завдань пов'язаних з їхніми обов'язками.

Через пів року у компаніях планують скоротити робочий час ще на годину, а якщо експеримент принесе позитивні результати, то в майбутньому робочий час для працівників триватиме всього з 9 години до 14 години.

Глава компанії Engineer Вітаутас Бартушіс розповів, що про такий крок, як скорочення робочого часу думав уже кілька років.

Ні для кого не секрет, що жоден працівник на 100 відсотків не використовує робочий час. Мета – мотивувати працівників і створити такі умови, щоб у робочий час люди були більше орієнтовані на роботу,

– зауважив Бартушіс.

За словами глави Engineer, працівники компанії позитивно сприйняли цю звістку.

"Було два періоди радості. Один – коли ми повідомили, що скорочується робочий день, а інший – що зарплата не змінюється, а може навіть збільшується", – сказав він.

За даними Rekvizitai.lt, у компанії Engineer середня зарплата за липень становила 1300 євро, в Valandinis – дещо вища – 1400 євро.