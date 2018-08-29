Литовські ЗМІ допоможуть уряду боротись з російськими хакерами

Найбільші інформаційні портали Литви у вівторок, 28 серпня, уклали угоду з міністерством оборони країни щодо співпраці у протидії можливим атакам російських хакерів.

Про це повідомляє European Interest.

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Так, уряд і медіа країни разом розроблятимуть засоби протидії хакерським атакам, особливо з огляду на вибори в країні наступного року.

Як повідомляє видання, угода передбачає участь представників ЗМІ у засіданнях національної ради з кібербезпеки. А міністерство оборони, відповідно до угоди, зможе отримати доступ до цифрової інфраструктури ЗМІ.

Дезінформація та шкідливі віруси можуть призвести до хаосу у суспільстві і в державі,

– зазначив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Міністр наголосив, що хакери здійснюють атаки не лише на важливу інфраструктуру, але й на ЗМІ. За його словами, угоду уклали з огляду на важливість онлайн-ЗМІ у випадку кіберзагроз.

Нагадаємо, нещодавно російські хакери Fancy Bear намагалися отримати доступ до електронного листування верховних помічників Вселенського Патріарха Варфоломія І, який вирішує, чи надавати автономію Українській помісній автокефальній церкві.