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Лицарі ордену нескорених: воїнам та волонтерам вручили народну нагороду

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У середу, 16 травня, в "Українському домі" вручили народну нагороду "Орден Нескорених". Лицарями ордену нескорених сьогодні стали 42 особи, і це не лише бійці війни на Сході України. Серед них ветерани чеченських та грузинських воєн, ліквідатори ЧАЕС, які також взяли зброю до рук, і десиденти.

Коли почалась війна Михайло Лупейко добровольцем пішов на Схід. Піски, Донецький аеропорт, шахта "Бутівка" та Світлодарська дуга, де і отримав поранення у результаті чого втратив обидві ноги. 

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Сьогодні ж до нагород від держави та волонтерів Михайло отримав ще одну – "Орден нескорених".


Михайло Лупейко

Разом з Михайлом відзначили і Руслана Роберта. Вони одночасно служили у Пісках на сусідніх позиціях, проте познайомились вже в шпиталі. 20 операцій і незламний дух. Останнього - бажає і хлопцям, які зараз боронять Україну.


Руслан Роберт

"Нехай наші хлопці тримаються. Дай їм Бог сили, наснаги, терпіння і мужності", – побажав ветеран російсько-української війни Руслан Роберт.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва Ігри нескорених Операція Об'єднаних сил Волонтери
Джерело: 24 Канал
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