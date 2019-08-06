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      Лицарські обладунки та середньовічний побут: фестиваль "Ту Стань"

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      На Львівщині провели запланований видовищний фестиваль "Ту Стань". Біля залишків старовинної фортеці сучасні жінки ткали, а чоловіки, як справжні лицарі, мірялися силою на мечах.

      Металеві мечі, щити та справжні обладунки, а полем бою ходили мужні середньовічні лицарі. Усе це постановче дійство, проте травми справжні.

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      "О, в мене дуже багато травм! Переламів і тріщин 12 чи 14, я не пам’ятаю. Це руки-ноги – все. А зв'язки ми вже навіть не рахуємо", – розповів учасник фестивалю Анатолій Рисований.

      Десять століть тому, в часи Галицько-Волинського князівства, на цих скелях височіла дерев'яна фортеця. Тепер тут щороку влаштовують поєдинки. На фестиваль "Ту Стань" з'їхалися реконструктори не лише з України, а й Литви та Ізраїлю – загалом до трьохсот людей. Тут вони повністю дотримуються тогочасного побуту та навіть варять їжу середньовічну.

      Обладунки у лицарів повністю відтворюють тисячолітню давнину. Воїни взуті у "пулени", на ногах панчохи "шоси", а обперезані лицарським поясом. Замість піджака – "котарді", на голові – "тіролька" з пір'ям фазана.

      Фестиваль
      Фестиваль "Ту Стань"

      "Ті воїни, які були 1000 років тому, ніхто не дивився на них, як вони гарно виглядають. Є в них ті кубики на пресі чи нема. Було завдання взяти щит, меч, шолом і три-чотири-п'ять діб простояти на ногах та йти в похід. Їжі зі собою ніхто не набирав, термосів не таскав зі собою. Тобто мінімум їжі і максимальна витривалість силова", – пояснив реконструктор Ростислав Попко.

      Фестиваль
      Учасники фестивалю

      А коли на скелі зійшли сутінки, тут влаштували штурм фортеці. Військо Ярослава Осмомисла боронило Галицьке князівство від навали кочівників, проте кордони залишились непохитними.

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      Теги: Новини України Новини Львова Фестивалі
      Джерело: 24 канал
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