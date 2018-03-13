Ліцей у Києві, який раптом став "аварійним", зносити не будуть

Батькам вдалося відвоювати столичний ліцей, який місцева влада раптово оголосила аварійним. Будівлю зносити не будуть, а дітям дозволили повернутися до навчання з понеділка.

Про це повідомив перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник.

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Навчальний заклад вже другий день повторно перевіряють інженери, і загрози для життя дітей поки не виявили. Будівлю напередодні рекомендувала демонтувати приватна експертна компанія. Ті перевіряли будинок ще восени.



Але лише 10-11 березня чиновники раптом вирішили терміново закрити навчальний заклад. Лише після того, як батьки і діти вийшли на протест, результати перевірки будівлі поставили під сумнів. І призначили нову.

Цей акт не містить ніяких технічних розрахунків. На підставі поверхневого огляду об'єкту не можна робити висновок на підставі знесення чи не знесення. Для цього потрібно провести обстеження, і ми зараз замовили його. Це нам дасть можливість на літо провести той ряд робіт, який потрібно буде провести для того, щоб ця будівля і надалі функціонувала,

– переконаний перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також пообіцяли провести службове розслідування. Батьки такому рішенню раді, проте обіцяють - будуть пильнувати.

"Ми створили ініціативну групу, яка щодня буде присутня при проведенні експертної оцінки і буде знімати відео і контролювати в громадськості проведення цієї експертної оцінки", – прокоментувала мама учня ліцею №142 Ольга Гальчинська.

Нагадаємо, З 12 березня 2018 року у Київському фізико-математичному ліцеї зупинили навчання через аварійний стан будівлі.