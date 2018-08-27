Литва закликає ЄС посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс підтримав нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії і вважає, що ЄС має посилити свої обмежувальні заходи.

Про це він написав у Twitter.

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"Я вітаю набуття чинності новими санкціями США проти Росії за атаку у Солсбері. ЄС також повинен з усіх боків зміцнювати свою стійкість та запровадити подальші обмежувальні заходи проти РФ. Цинічні атаки на європейській території мають наслідки" – заявив Лінкявічюс.

I welcome additional #US sanctions on #Russia over #SalisburyAttack coming into effect. #EU should also continue to comprehensively strengthen its resilience and introduce further restrictive measures against Russia. Cynical attacks on European soil do have consequences — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 27 серпня 2018 р.

Нагадаємо, уряд Литовської Республіки в 2019 році планує виділити з бюджету близько мільйона євро "на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії".