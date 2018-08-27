Литва закликає ЄС посилити санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс підтримав нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії і вважає, що ЄС має посилити свої обмежувальні заходи.
Про це він написав у Twitter.
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"Я вітаю набуття чинності новими санкціями США проти Росії за атаку у Солсбері. ЄС також повинен з усіх боків зміцнювати свою стійкість та запровадити подальші обмежувальні заходи проти РФ. Цинічні атаки на європейській території мають наслідки" – заявив Лінкявічюс.
Нагадаємо, уряд Литовської Республіки в 2019 році планує виділити з бюджету близько мільйона євро "на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії".
Джерело: 24 Канал
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