Литва запровадила санкції проти РФ через агресію на Азові: у Москві обіцяють жорстку відповідь

У Кремлі завзято обіцяють реагувати на всі "антиросійські" дії. Тому Росія погрожує дзеркальною відповіддю на санкції з боку Литви в зв'язку з нападом кораблів РФ на українські.

Про це повідомляє ТАСС.

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24 канал писав, що через напад Росії на українські кораблі в Керченській протоці Литва запровадила антиросійські санкції. До санкційного списку потрапили 20 людей – усім їм заборонили в'їзд.

Натомість офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що Росія не залишить таке рішення Литви без відповіді.

Ми вже не раз наголошувала, що будь-які антиросійські дії литовської влади без адекватної реакції не залишаться. У цьому випадку з нашого боку послідує дзеркальна відповідь,

– сказала вона.

До слова, президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте заявляє, що Росія погрожує литовським міністрам, зокрема міністру закордонних справ Лінасу Лінкявічюсу. Такою була перша реакція Кремля на запровадження національних санкцій Литви у відповідь на агресію російських військових щодо українських суден у Керченській протоці.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.