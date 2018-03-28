Лів Тайлер привітала знаменитого батька зворушливим відео

Акторка Лів Тайлер, знаменита дочка Стіва Тайлера, разом з дітьми записала кумедний відеоролик, в якому привітала його з 70-літтям.

У день народження Стівена, Лів записала для нього зворушливі відеоролики за участю дочки Лули і сина Сейлора.

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До свого повідомлення актриса також додала кілька дитячих фотографій батька, яскраву листівку, яку вона зробила разом з дітьми, а потім попросила дітей по черзі привітати її тата.

"З днем народження, тато Стівен. Любимо тебе дуже", – підписала свій пост акторка.

В день народження Лів не була поруч з батьком, але вона як і раніше зберігає з ним теплі стосунки, хоча і дізналася, що він її батько тільки у восьмирічному віці.

Нагадаємо, восени минулого року Стівен Тайлор скасував концерти через необхідність лікування.

Хто такий Стівен Тайлор? Американський музикант, автор пісень, лідер гурту Aerosmith. У 1970-х і на початку 1980-х років, Тайлер був також відомий за його пристрасть до наркотиків і алкоголю. Протягом його яскравих і динамічних виступів, він зазвичай виходив на сцену в яскравому і кольоровому одязі, і його фірмовим знаком стали мікрофонні стійки, з прив'язаними на них шарфами. Його ім'я знаходиться на 99-й позиції в списку найкращих вокалістів журналу Rolling Stone.