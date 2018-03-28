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Лів Тайлер привітала знаменитого батька зворушливим відео

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Легендарний лідер гурту Aerosmith Стівен Тайлер, відсвяткував своє 70-річч
Легендарний лідер гурту Aerosmith Стівен Тайлер, відсвяткував своє 70-річч / Instagram

Акторка Лів Тайлер, знаменита дочка Стіва Тайлера, разом з дітьми записала кумедний відеоролик, в якому привітала його з 70-літтям.

У день народження Стівена, Лів записала для нього зворушливі відеоролики за участю дочки Лули і сина Сейлора.

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Happy happy birthday to you my darling daddy!!!!! 70 years young and 70 years wise. So proud to walk this earth with you. To be born a part of your wolf pack. Thank you for teaching me to never take no for an answer. To always ask more questions. To really look and really listen and to really feel everything. To feel joy and gratitude even when things don’t go as planned. To stop and smell alllll the roses along the way even if we get lost doing so. To stand up for and fight for what you believe in . To read between the lines and listen for the hidden rhythm in everything in life. You are a force to be reckoned with , a true inspiration and when you open your mouth to sing you light up the whole world. Thank you . Happy birthday daddy. May all your dreams come true. I know you’ll be working hard to find them @iamstevent I love you !!!! @rollingstone a few years ago ️ family values

Допис, поширений Liv Tyler (@misslivalittle)

До свого повідомлення актриса також додала кілька дитячих фотографій батька, яскраву листівку, яку вона зробила разом з дітьми, а потім попросила дітей по черзі привітати її тата.

"З днем народження, тато Стівен. Любимо тебе дуже", – підписала свій пост акторка.

Happy birthday papa Steven love you sooooo @iamstevent

Допис, поширений Liv Tyler (@misslivalittle)

В день народження Лів не була поруч з батьком, але вона як і раніше зберігає з ним теплі стосунки, хоча і дізналася, що він її батько тільки у восьмирічному віці.

Нагадаємо, восени минулого року Стівен Тайлор скасував концерти через необхідність лікування.

Хто такий Стівен Тайлор? Американський музикант, автор пісень, лідер гурту Aerosmith. У 1970-х і на початку 1980-х років, Тайлер був також відомий за його пристрасть до наркотиків і алкоголю. Протягом його яскравих і динамічних виступів, він зазвичай виходив на сцену в яскравому і кольоровому одязі, і його фірмовим знаком стали мікрофонні стійки, з прив'язаними на них шарфами. Його ім'я знаходиться на 99-й позиції в списку найкращих вокалістів журналу Rolling Stone.

Теги: LifeStyle Музика Голлівуд
Джерело: ТСН
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