Ліверпуль – Арсенал: прогноз букмекерів

В чемпіонаті Англії набирає обертів Boxing Day. У суботу, 29 грудня, відбудеться топ-матч між "Ліверпулем" та "Арсеналом". Букмекери оцінили, чи зможуть гості з Лондона завдати "мерсисайдцям" першої поразки в сезоні.

"Ліверпуль" в чемпіонаті Англії вже виграв 8 поспіль матчів і впевнено лідирує в турнірній таблиці. Прекрасна форма "мерсисайдців" робить їх фаворитами у матчі з будь-якою командою. Винятком не є протистояння з "канонірами".

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"Фаворит спорт" дає на перемогу "Ліверпуля", який досі не знає гіркоти поразок на внутрішній арені, коефіцієнт 1.46, а "Парі Матч" – 1.47. Вірять у те, що "Ліверпуль" продовжить свою переможну серію і букмекерські контори 1xbet та betfair. Вони дають на перемогу господарів центрального матчу 20 туру АПЛ коефіцієнт 1.50.

"Арсенал" попри те, що він є останньою командою, яка відбирала очки в підопічних Юргена Клоппа, вважають андердогом у цьому протистоянні. Перемогу підопічних Унаї Емері "Фаворит спорт" оцінює коефіцієнтом 6,75. "Парі Матч" на звитягу "гармашів" дає коефіцієнт 7.10. Такий же коефіцієнт на успіх гостей з Лондона дає 1xbet. Betfair оцінив перемогу "Арсеналу" коефіцієнтом – 7.00.

Букмекери також сходяться на тому, що матч швидше завершиться нічиєю, аніж перемогою гостей. "Фаворит спорт" оцінює такий підсумок гри коефіцієнтом 4,65, а "Фаворит Спорт" – 4.70. 1xbet дає на нічию коефіцієнт 4.76, а betfair – 4.75.

Нагадаємо, що центральний матч 20-го туру чемпіонату Англії "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться у суботу, 29 грудня. Початок матчу, о 19.30.