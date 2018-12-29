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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Ліверпуль" познущався над "Арсеналом" завдяки хет-трику Фірміно

      34 Читать новость на русском
      Ліверпуль - Арсенал: відео голів, результат матчу АПЛ
      Ліверпуль – Арсенал результат / twitter.com/lfc

      В центральному матчі 20-го туру англійської Прем’єр-ліги "Ліверпуль" впевнено обіграв на своєму полі "Арсенал" 5:1.

      Ліверпуль – Арсенал 5:1
      Голи: Фірміно, 14, 16, 65 (пен.), Мане, 32, Салах, 45+2 (пен.) – Мейтленд-Найлс, 10

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      Мерсисайдці з перших хвилин заволоділи ініціативою, але вже на 11-й хвилині попалися на контратаці, коли Ейнслі Мейтланд-Найлз замкнув удар на дальню штангу після прострілу Алекса Івобі.

      Втім, ще до перерви господарі не тільки відігралися і вийшли вперед, але і, в принципі, закрили гру, відвантаживши у ворота Бернда Лено чотири м'ячі. Особливо куражився Роберто Фірміно, який до двої м'ячів у першому таймі додав третій після перерви.

      Варто зазначити, що у першій половині гри "Ліверпуль" забив 4 голи з 5 ударів у площину воріт. Команда Юргена Клоппа продемонструвала футбол просто космічного рівня.

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      "Ліверпуль" впевнено лідирує в АПЛ. Команда Юргена Клоппа відірвалася вже на 9 очок від другого місця, яке поки що займає "Тоттенхем".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль Арсенал
      Джерело: 24 Канал
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